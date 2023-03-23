За год российские онлайн-кинотеатры лишились половины голливудского контента

Самое сильное падение — у «Кинопоиска», библиотека голливудских фильмов и сериалов которого сократилась в два раза — с почти 2000 до 1000. Чуть меньше половины такого контента потерял Wink: в марте 2022 года на нем было 2300 проектов студий-мейджоров, в марте 2023-го — около 1200.