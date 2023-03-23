За год российские онлайн-кинотеатры лишились половины голливудского контента

Число фильмов и сериалов крупнейших западных студий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах сократилось за год в 1,5–2 раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчеты Telecom Daily.
Самое сильное падение — у «Кинопоиска», библиотека голливудских фильмов и сериалов которого сократилась в два раза — с почти 2000 до 1000. Чуть меньше половины такого контента потерял Wink: в марте 2022 года на нем было 2300 проектов студий-мейджоров, в марте 2023-го — около 1200.
Меньше всего из изученных платформ от ухода западных киностудий пострадал Okko: за год количество голливудских фильмов и сериалов на нем уменьшилось примерно на треть — с почти 3000 до чуть менее 2000.
Изменились и библиотеки киностримингов в целом. Сильнее всего она сократилась у ivi, на котором стало на 47% меньше контента. Это связано не только с уходом западных студий, но и с новым курсом площадки — «с количества фильмов и сериалов на качество».
У сервиса Kion общее число проектов снизилось на 40%, у Okko — на 13%. «Кинопоиск» и Wink, несмотря на сокращение иностранного контента, смогли увеличить свои библиотеки — на 8 и 4% соответственно.
Единственным из изученных онлайн-кинотеатров, на котором стало больше как зарубежных тайтлов (не только студий-мейджоров), так и контента в целом, стал Premier: количество иностранных фильмов и сериалов выросло на 13%, а вся библиотека — на 11%.
Согласно недавнему исследованию GfK, по итогам 2022-го самым популярным кинотеатром у россиян второй год подряд стал «Кинопоиск». Им пользуются 17,8% россиян в возрасте 16–55 лет, 13,1% платят за подписку. Следом идут ivi, Wink, Okko и Kion. К концу прошлого года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло, вернувшись к показателям начала 2022-го.