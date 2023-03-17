Рынок российских онлайн-кинотеатров ждет значительный рост

Согласно исследованию GfK, по итогам 2022-го самым популярным кинотеатром у россиян второй год подряд стал «Кинопоиск». Им пользуются 17,8% россиян в возрасте 16–55 лет, 13,1% платят за подписку. Следом идут ivi, Wink, Okko и Kion. К концу прошлого года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло, вернувшись к показателям начала 2022-го.