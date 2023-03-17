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Рынок российских онлайн-кинотеатров ждет значительный рост

Семён Гудошников
Сегодня в 09:54

Рынок российских онлайн-кинотеатров ожидает в 2023 году рост на 18–20%, до более 80 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг видеосервиса от «ТМТ Консалтинга».

Там отмечают, что по итогам 2022-го рынок тоже показал рост — на 17%, до 67,8 млрд рублей, несмотря на замедление в первом полугодии. Положительную динамику эксперты связывают с развитием цифровых экосистем и приходом новых зарубежных поставщиков контента.

«Большая часть онлайн-кинотеатров входит в различные экосистемные подписки. Какая часть этих денег распределяется на онлайн-кинотеатры, решают сами экосистемы», — отметила замгендиректора Okko Эльвира Дмитриевская.

Среди факторов, которые могут повлиять на рост сектора, аналитики называют ситуацию с пиратством, создание оригинального контента и цена на подписки. Эксперты в TelecomDaily оценивают рост в 2023 году скромнее. Там считают, что рынок увеличится на 10–12%, до 70 млрд рублей.

Согласно исследованию GfK, по итогам 2022-го самым популярным кинотеатром у россиян второй год подряд стал «Кинопоиск». Им пользуются 17,8% россиян в возрасте 16–55 лет, 13,1% платят за подписку. Следом идут ivi, Wink, Okko и Kion. К концу прошлого года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло, вернувшись к показателям начала 2022-го.

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