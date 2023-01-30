Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла до уровня начала прошлого года

В конце года подписка была оформлена у 46% россиян, платная подписка — у 31%. Для сравнения: в первом квартале аналогичные показатели составляли 46% и 30% соответственно. Ко второму кварталу доля подписчиков снизилась до 42%, а пользователей, платящих за подписку, — до 28%. На снижение аудитории повлиял уход с рынка западных сервисов Netflix, Megogo и других.