Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла до уровня начала прошлого года

К концу 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло, вернувшись к показателям начала года. Об этом говорится в исследовании аналитической компании GfK, результатами которого она поделилась с «Афишей Daily».
В конце года подписка была оформлена у 46% россиян, платная подписка — у 31%. Для сравнения: в первом квартале аналогичные показатели составляли 46% и 30% соответственно. Ко второму кварталу доля подписчиков снизилась до 42%, а пользователей, платящих за подписку, — до 28%. На снижение аудитории повлиял уход с рынка западных сервисов Netflix, Megogo и других.
Лидерство по числу подписчиков и платных аккаунтов второй год подряд сохраняет за собой «Кинопоиск». Им пользуются 17,8% россиян в возрасте 16–55 лет, 13,1% платят за подписку. На втором месте по числу подписчиков — ivi (10%), на третьем — Wink (8,3%). Однако сервис «Ростелекома» обгоняет ivi по доле платных подписчиков — 6,2% против 6,1%.
Следом идут Okko (пользуются 6,2% горожан, 3,2% имеют платный аккаунт) и Kion (5,8% и 3,4% соответственно).
В четвертом квартале аудитория онлайн-кинотеатров росла в основном за счет пользователей 16–24 лет. Больше всего молодых подписчиков (16–34 лет) — у «Кинопоиска», самая возрастная аудитория — у Wink (25–55 лет).