В «Роскино» сменился гендиректор. Инна Шалыто ушла

Шалыто пришла в «Роскино» в конце апреля 2022 года. Под ее руководством компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на рынки Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, заявили в ведомстве. Дни российского кино за рубежом Russian Film Festival в прошлом году прошли в 19 странах — Индии, ОАЭ, Иордании, Бахрейне, Китае, Таиланде, Сербии и других.