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В «Роскино» сменился гендиректор. Инна Шалыто ушла

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:54

Инна Шалыто оставила пост генерального директора «Роскино», временно исполняющей обязанности руководителя назначили ее первого зама Екатерину Наумову. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры.

Шалыто пришла в «Роскино» в конце апреля 2022 года. Под ее руководством компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на рынки Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, заявили в ведомстве. Дни российского кино за рубежом Russian Film Festival в прошлом году прошли в 19 странах — Индии, ОАЭ, Иордании, Бахрейне, Китае, Таиланде, Сербии и других.

Предыдущая глава «Роскино» Евгения Маркова покинула свой пост и перешла в совет директоров компании в апреле 2022-го. Она возглавляла компанию с 2019 года.

Шалыто до перехода в «Роскино» возглавляла комитет по туризму Петербурга. Там она занималась разработкой новых туристических пакетов и продвижением города на российском и зарубежном рынках.

В начале февраля 2023-го пост гендиректора Третьяковской галереи покинула Зельфира Трегулова. В Минкульте заявили, что она ушла с должности «в связи с завершением срока трудового контракта». Ее место заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей.

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