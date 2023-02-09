Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева. Зельфира Трегулова покинула пост

Зельфира Трегулова ушла с поста генерального директора Третьяковской галереи, сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Ее место займет Елена Проничева, возглавлявшая Политехнический музей.
В Минкульте сказали, что Трегулова покидает должность «в связи с завершением срока трудового контракта».
Как отметили в ведомстве РБК, Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Третьяковской галереи и ее филиалов.
Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 года. До этого была гендиректором музейно-выставочного центра РОСИЗО, замруководителя по выставочной работе и международным связям музеев Московского Кремля.
Проничева работала в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ. С 2020 года возглавляла Политехнический музей, до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности.
В конце января The Moscow Times написали, что Минкульт попросил руководство Третьяковской галереи привести экспозиции и выставки «в соответствие духовно нравственным ценностям». В ведомстве говорили, что на несоответствие экспозиции музея госполитике им пожаловался некий посетитель Сергей Шадрин.
Мужчина посчитал, что на полотнах второй половины XX века есть сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов». По мнению Шадрина, искусство этого периода представляет сцены «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.