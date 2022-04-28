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Евгения Маркова покинула пост главы «Роскино». Она переходит в совет директоров

Виктория Шанина
Сегодня в 15:33

Глава «Роскино» Евгения Маркова покинула свой пост и перешла в совет директоров компании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Маркова была главой «Роскино» с 2019 года. Под ее руководством организация запустила программы Focus on Russia и Country Dialogs для поддержки международной копродукции. За последние три года на 25% увеличилась география присутствия российской киноиндустрии за рубежом, в числе новых территорий Израиль и Латинская Америка.

Новым руководителем «Роскино» стала бывшая глава комитета по туризму Петербурга Инна Шалыто. Там она занималась разработкой новых туристических пакетов и продвижением города на российском и зарубежном рынках.

В рамках «Роскино» Шалыто ставит перед собой задачу укрепить партнерство с такими крупными рынками дистрибуции контента, как Азия и Латинская Америка.

«Кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей здесь уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать», — заявил ее представитель.

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