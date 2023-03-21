На курского учителя завели дело о дискредитации армии из‑за его слов о военной операции на уроке

На 49-летнего учителя из Курской области завели административное дело о дискредитации Российской армии из‑за его слов о военной операции на уроке. Об этом сообщает местное издание «46ТВ».
Как отметили в полиции, учитель «допустил отрицательные высказывания» о российских военных и спецоперации. Это произошло 6 апреля 2022 года во время урока обществознания в 10-м классе в одной из школ Курского района.
Один из учащихся записал слова учителя на диктофон и, по всей видимости, передал правоохранителям. О каком именно учебном заведении речь, не уточняется. Дело преподавателя рассматривает Курский районный суд.
После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о Российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.
За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
В январе 2023 года генпрокурор Игорь Краснов говорил, что в России зарегистрировано 187 преступлений по уголовной статье о фейках про армию. В октябре прошлого года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал о 4500 административках о дискредитации, заведенных в стране.