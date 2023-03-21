На курского учителя завели дело о дискредитации армии из‑за его слов о военной операции на уроке

После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о Российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.