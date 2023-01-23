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В России завели почти 200 уголовных дел о фейках про армию

Семён Гудошников
Сегодня в 10:05

В России было зарегистрировано 187 преступлений по статье о фейках про армию с момента появления этой статьи в Уголовном кодексе. В суды были направлены уголовные дела по 78 таким преступлениям в отношении 67 человек, заявил «Известиям» генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Роскомнадзор в прошлом году заблокировал или удалил публикации со 190 тыс. интернет-страниц, из них 125 тыс. — за «недостоверную общественно значимую информацию о СВО», сказал Краснов.

Прокуратура направила в РКН более 1700 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. В 2021-м таких обращений было 650.

«Динамику публикуемых в интернете фейков не следует прямо связывать с ужесточением ответственности за их распространение. Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из‑за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта», — заявил генпрокурор.

После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.

За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.

В октябре министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев говорил, что в России завели 100 уголовных дел о фейках про армию и 4500 административных — о ее дискредитации.

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