Концерты «Машины времени» и «Мумий Тролля» отменили в Ростове-на-Дону

Ростовские концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль», намеченные на текущий год, отменены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на организатора проекта Rostov Roof Live Армена Геворкяна.
По его словам, выступления не состоятся «по техническим причинам». Геворкян отметил, что изначально концерты должны были пройти еще в 2020 году, но их неоднократно переносили из‑за пандемии, а теперь отменили вовсе.
В 2023 году выступления «Машины времени» и «Мумий Тролля» были запланированы на июль и сентябрь соответственно. Они должны были пройти на крыше в рамках проекта Rostov Roof Live.
На грядущие концерты в комментариях к посту губернатора Ростовской области Василия Голубева в телеграме пожаловались несколько пользователей. Представитель региональной администрации в ответ заявил, что собственнику концертной площадки «даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города» и «предложено от проведения концерта воздержаться».
Музыканты «Машины времени» и «Мумий Тролля» выступали против российской военной операции на Украине. В апреле 2022 года концерты «Машины времени» начали отменять по всей России, в феврале 2023-го стало известно об отмене выступлений «Мумий Тролля» во всех городах российского тура.