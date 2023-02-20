Концерты «Мумий Тролля» отменили во всех городах российского тура

В начале марта группа объявила о прекращении концертной деятельности: «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. <…> Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится». Однако через некоторое время «Мумий Тролль» объявил о российском туре.