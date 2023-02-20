Концерты «Мумий Тролля» отменили во всех городах российского тура

Все концерты, которые «Мумий Тролль» планировали провести в рамках российского тура, отменены. На это обратило внимание издание «7×7».
С 10 по 18 марта музыканты собирались посетить 6 городов — Рязань, Пензу, Воронеж, Курск, Орел и Ярославль. В сообществах концертов появились сообщения об отменах «по независящим от организатора и артистов» причинам.
Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать причины отмены. На сайте «Мумий Тролля» страницы, связанные с туром, перестали работать. Коллектив отмену выступлений тоже не комментировал.
24 февраля 2022 года «Мумий Тролль» опубликовал в инстаграме* фотографию с цитатой из песни: «Мне бы твои пули переплавить в струны». На следующий день коллектив открыто выступил против военной операции.
В начале марта группа объявила о прекращении концертной деятельности: «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. <…> Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится». Однако через некоторое время «Мумий Тролль» объявил о российском туре.
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