Джо Экзотик баллотируется в президенты США. Правда, он сидит в тюрьме, но это ему не помешает

Эксцентричный заводчик диких животных Джо Экзотик, звезда криминального сериала Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», объявил о своем выдвижении на пост президента США. При этом он находится в тюрьме, но уверяет, что это не помешает ему принять участие в президентской гонке.
Экзотик будет баллотироваться в качестве кандидата от Либертарианской партии, которая «стремится максимизировать автономию и политическую свободу, а также свести к минимуму посягательства и нарушения государством личных свобод». Он выложил в соцсетях скриншот своего заявления на участие в выборах и оставил ссылку на предвыборный сайт. Когда один пользователь твиттера спросил его, почему он баллотируется, если вряд ли выиграет, Экзотик ответил: «Речь идет не о победе или поражении, а об изменениях».
Экзотик призвал фанатов «оставить в прошлом» тот факт, что он «в заключении и является геем», и помочь ему «вернуть страну». «Я знаю, что нахожусь в федеральной тюрьме, и вы можете подумать, что это шутка, но это не так. Это мое конституционное право — делать это [баллотироваться в президенты] прямо отсюда», — следует из заявления на его сайте.
Нет никаких юридических препятствий для участия в выборах президента США из тюрьмы, отметил Newsweek. Во время президентских выборов 1920 года социалист Юджин Дебс, находясь в заключении, принял участие и получил более 900 000 голосов избирателей, но ни одного от Коллегии выборщиков.
Экзотик обвинил Министерство юстиции США в коррупции, мол, из‑за этого и еще «трех уголовников, которых научили лгать под присягой для продвижения этой кампании [против него], двух коррумпированных помощников прокурора США, двух коррумпированных агентов ФБР и одного коррумпированного федерального агента по охране дикой природы» он попал в тюрьму.
Долгие годы Экзотик боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо в ответ мстил ей всеми возможными способами: слал угрозы и даже решил организовать ее убийство (неудачно), за что получил 22 года тюрьмы (суд учел и жестокое обращение с животными), которые и отбывает до сих пор. «Единственное, что я сделал, — это усыпил пятерых очень старых искалеченных тигров самым гуманным из возможных способов, и это было одобрено моим инспектором Минсельхоза США, так что пришло время свыкнуться с этим», — оправдался Экзотик.
Экзотик обратился к американцам. Он обвинил во лжи политиков, которые «берут наши с трудом заработанные деньги, называя их налогами» и безвозмездно отдавая другим странам, и потребовал ответа на «ваши и мои опасения». «Эта страна не была бы даже такой развитой, как сейчас, если бы не трудолюбивые предприниматели и люди с гениальными умами, такие как Илон Маск и те, кто изобрел интернет, сотовые телефоны и тому подобное», — уверен он.
Экзотик ранее безуспешно баллотировался в президенты в 2016 году и на пост губернатора Оклахомы в 2018-м. В этот раз его конкурентами в том числе станут нынешний американский президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп, причем гонка со вторым у него будет уже во второй раз.
В соцсетях намерения Экзотика встретили больше насмешек, чем серьезного отношения. Пользователи удивлялись, в какие «захватывающие времена» они живут с двумя кандидатами по имени Джо, и подмечали, что Экзотик «был бы лучшим президентом, чем TFG». Аббревиатура TFG расшифровывается как «The Former Guy», то есть «бывший парень» — так американцы в сети называют Трампа.
Форум Know Your Meme пишет, что выдвижение Экзотика «заставило многих задуматься об этом моменте в истории» и представить, насколько «насыщенные событиями будут президентские выборы». Экзотик стал символом первых недель самоизоляции во времена пандемии, когда его шоу вышло на Netflix и фигурировало в разговорах «на каждом созвоне в Zoom и в карантинных чатах», поэтому для некоторых это еще и повод оглянуться на прошедшие годы.