Джо Экзотик баллотируется в президенты США. Правда, он сидит в тюрьме, но это ему не помешает

Экзотик обратился к американцам. Он обвинил во лжи политиков, которые «берут наши с трудом заработанные деньги, называя их налогами» и безвозмездно отдавая другим странам, и потребовал ответа на «ваши и мои опасения». «Эта страна не была бы даже такой развитой, как сейчас, если бы не трудолюбивые предприниматели и люди с гениальными умами, такие как Илон Маск и те, кто изобрел интернет, сотовые телефоны и тому подобное», — уверен он.