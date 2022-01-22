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Вышел тизер «Джо против Кэрол». Это сериал о борьбе «короля тигров» и зоозащитницы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:48

Peacock опубликовал первый тизер сериала «Джо против Кэрол», который покажет, как зоозащитница боролась против владельца оклахомского зоопарка, в котором тот держал диких кошек. Премьера состоится 3 марта.

В основе сюжета лежит второй сезон подкаста «Только через мой труп», рассказывающий о Джозефе Мальдонадо-Пассаже, известного как Джо Экзотик. Зоозащитница Кэрол Баскин хотела положить конец его бизнесу, а он мстил ей всеми возможными способами: присылал угрозы и даже решил организовать ее убийство, за что его привлекли к ответственности.

Шоураннер Итан Франкел планирует показать восемь серий. В главных роялях появятся Кейт МакКиннон и Джон Кэмерон Митчелл, а также Кайл МакЛоклен, Николас Браун и Нат Вулф.

Еще один сериал с Николасом Кейджом в главной роли собирался снять Amazon, но проект закрыли. Актер объяснил, что такое решение приняли потому, что «на подготовку к съемкам ушло слишком много времени».

Джо Экзотик получил всемирную известность документального мини-сериала от Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Он реднек, гомосексуал и владелец зоопарка в Оклахоме. Мужчина сменил четырех супругов, баллотировался в президенты США и губернаторы штата.

Кстати, Джо Экзотик, помимо прочего, известен своим необычным вкусом в одежде ─ «Афиша Daily» писала, как одеться в стиле эксцентричного любителя диких кошек.

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