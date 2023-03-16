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Билли Айлиш появилась в тизере сериала «Рой» Дональда Гловера

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:33

В твиттер-аккаунте стримингового сервиса Prime Video опубликовали новый тизер сериала «Рой» («Swarm»), который выйдет 17 марта. В нем неожиданно появилась американская певица Билли Айлиш.

Она, как отмечает Collider, сыграла гипнотерапевта, который манипулирует людьми, толкая их на опасные поступки. Одной из ее пациенток становится главная героиня шоу — девушка по имени Дре в исполнении Доминик Фишбэк («Иуда и черный мессия»). В ролике персонаж Айлиш беседует с Дре и спрашивает о ее сожалениях.

Для Айлиш роль в «Рое» станет актерским дебютом. Ранее певица не участвовала в кинопроектах, хотя появлялась в нескольких документальных лентах, а также озвучивала саму себя в спецэпизоде мультсериала «Симпсоны».

Создатели сериала, среди которых Дональд Гловер («Атланта») и Джанин Наберс («Вдали», «Атланта»), ранее не анонсировали участие Айлиш в проекте и, соответственно, не рассказывали никаких деталях о ее дебютной роли.

Насколько значимым окажется персонаж, которого сыграла певица, остается неизвестно. Помимо нее, в «Рое» снялись Хлоя Бэйли, Дамсон Идрик, Рики Томпсон и Пэрис Джексон. Некоторых из них можно было увидеть в предыдущих тизерах.

Бэйли сыграла подругу Дре, вместе с которой они еще в подростковом возрасте стали фанатками поп-звезды Ni’Jah. Увлечение Дре певицей, согласно синопсису, обернулось трагедией и привело девушку к депрессии и насилию.

Прообразом Ni’Jah в сериале выступила Бейонсе. Гловер, известный также как Childish Gambino, выступил соавтором и исполнительным продюсером «Роя», а также срежиссировал первую серию и написал музыку к шоу.

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Вышел трейлер сериала «Рой» Дональда Гловера
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