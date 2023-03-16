Билли Айлиш появилась в тизере сериала «Рой» Дональда Гловера

Она, как отмечает Collider, сыграла гипнотерапевта, который манипулирует людьми, толкая их на опасные поступки. Одной из ее пациенток становится главная героиня шоу — девушка по имени Дре в исполнении Доминик Фишбэк («Иуда и черный мессия»). В ролике персонаж Айлиш беседует с Дре и спрашивает о ее сожалениях.