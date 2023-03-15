Childish Gambino записал новую музыку. Ее можно услышать в тизерах его сериала «Рой»

Американский рэпер и актер Дональд Гловер, также известный как Childish Gambino, записал музыку к тизерам сериала «Рой». Проект выйдет в соавторстве с ним.
17 марта выйдет альбом с саундтреками, написанными Гловером, Ni’Jah и Kirby. «Сейчас я пишу музыку. Я люблю это. Я в студии, сюда я приглашал людей, в том числе секретным, и работал над кое-чем», — рассказывал Гловер во время интервью на последнем «Золотом глобусе». Там же он объявил, что больше не работает под псевдонимом Childish Gambino.
Проект рассказывает о молодой девушке по имени Дре (ее играет Доминик Фишбэк), которая одержима одной поп-звездой. Однако увлечение героини оборачивается трагедией, приводя Дре к депрессии и насилию.
Прообразом поп-звезды для проекта выступила Бейонсе. Гловер выступил соавтором и исполнительным продюсером, а также срежиссировал первую серию. Это его первый проект в рамках контракта с Amazon. Команда «Роя» состоит в основном из людей, работавших над «Атлантой», финальный четвертый сезон которой вышел в прошлом году.