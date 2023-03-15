Childish Gambino записал новую музыку. Ее можно услышать в тизерах его сериала «Рой»

17 марта выйдет альбом с саундтреками, написанными Гловером, Ni’Jah и Kirby. «Сейчас я пишу музыку. Я люблю это. Я в студии, сюда я приглашал людей, в том числе секретным, и работал над кое-чем», — рассказывал Гловер во время интервью на последнем «Золотом глобусе». Там же он объявил, что больше не работает под псевдонимом Childish Gambino.