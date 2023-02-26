Реклама
Новости

Вышел трейлер сериала «Рой» Дональда Гловера

Семён Гудошников
Сегодня в 14:23

На ютуб-канале Prime Video появился трейлер сериала Swarm («Рой») Дональда Гловера. Премьера на стриминге — 17 марта.

Проект рассказывает о молодой девушке по имени Дре (ее играет Доминик Фишбэк), которая одержима одной поп-звездой. Однако увлечение героини оборачивается трагедией, приводя Дре к депрессии и насилию.

Прообразом поп-звезды для проекта выступила Бейонсе. Гловер выступил соавтором и исполнительным продюсером, а также срежиссировал первую серию. Это его первый проект в рамках контракта с Amazon.

Команда «Роя» состоит в основном из людей, работавших над «Атлантой», финальный четвертый сезон которой вышел в прошлом году. По словам сценаристки Джанин Наберс, новое шоу поставлено в той же тональности, что и «Атланта».

Кроме Фишбэк в «Рое» снялись Хлоя Бэйли, Дамсон Идрис, Рики Томпсон и Пэрис Джексон.

расскажите друзьям
люди
Дональд ГловерПэрис Джексон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»