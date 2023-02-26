Вышел трейлер сериала «Рой» Дональда Гловера

На ютуб-канале Prime Video появился трейлер сериала Swarm («Рой») Дональда Гловера. Премьера на стриминге — 17 марта.
Проект рассказывает о молодой девушке по имени Дре (ее играет Доминик Фишбэк), которая одержима одной поп-звездой. Однако увлечение героини оборачивается трагедией, приводя Дре к депрессии и насилию.
Прообразом поп-звезды для проекта выступила Бейонсе. Гловер выступил соавтором и исполнительным продюсером, а также срежиссировал первую серию. Это его первый проект в рамках контракта с Amazon.
Команда «Роя» состоит в основном из людей, работавших над «Атлантой», финальный четвертый сезон которой вышел в прошлом году. По словам сценаристки Джанин Наберс, новое шоу поставлено в той же тональности, что и «Атланта».