Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы без голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Об этом сообщил ТАСС.
Борн заявила, что правительство не может «рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами» и «заключать пари о будущем пенсионной системы». «Эта реформа необходима», — подчеркнула премьер.
«Мое правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года с внесенными поправками координационного комитета, переданный в Национальное собрание», — сказала Борн.
По мнению премьера Франции, предложения депутатов представляли «прямую противоположность» компромиссу. Борн отметила, что готова столкнуться с «одним или несколькими голосованиями о доверии правительству».
Ранее во французских городах прошли массовые демонстрации против пенсионной реформы. Во Всеобщей конфедерации труда заявляли о миллионах участников. Некоторые протесты закончились столкновениями митингующих с полицией.
Кроме того, 8 марта в Лувре организовали акцию против пенсионной реформы. В ней приняли участие около 150 человек. Они собрались рядом с полотном Леонардо да Винчи «Мона Лиза», чтобы привлечь внимание к ущемленным в пенсионном законодательстве правам женщин.