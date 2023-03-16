Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы без голосования в парламенте

Кроме того, 8 марта в Лувре организовали акцию против пенсионной реформы. В ней приняли участие около 150 человек. Они собрались рядом с полотном Леонардо да Винчи «Мона Лиза», чтобы привлечь внимание к ущемленным в пенсионном законодательстве правам женщин.