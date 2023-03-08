В Лувре прошла акция в поддержку прав женщин. Ее устроили возле «Моны Лизы»

В музее Лувр прошла акция в поддержку прав женщин, а также против пенсионной реформы во Франции. Она развернулась прямо в зале, где выставлена картина Леонардо Да Винчи «Мона Лиза», сообщил ТАСС.
В манифестации приняли участие около 150 человек. Они собрались возле шедевра Да Винчи, «чтобы подтвердить свою солидарность с борьбой женщин за свои права во всем мире и осудить пенсионную реформу во Франции, оказывающую [негативное] влияние на работающих женщин», заявили организаторы акции.
Ими выступили представители крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». Они систематически критикуют пенсионную реформу, которую предложила провести премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Согласно этой реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году, а ряд специальных пенсионных режимов отменен. Минимальную пенсию при этом предлагается повысить до 1,2 тыс. евро.
Критики проекта отмечают, что он негативно скажется на женщинах, которые зачастую уходят в декретных отпуск. Они во Франции получают более низкую пенсию — в среднем на четверть. Для получения равноценной с мужчинами пенсии им приходится делать пенсионные взносы вплоть до 67 лет.