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В Лувре прошла акция в поддержку прав женщин. Ее устроили возле «Моны Лизы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

В музее Лувр прошла акция в поддержку прав женщин, а также против пенсионной реформы во Франции. Она развернулась прямо в зале, где выставлена картина Леонардо Да Винчи «Мона Лиза», сообщил ТАСС.

В манифестации приняли участие около 150 человек. Они собрались возле шедевра Да Винчи, «чтобы подтвердить свою солидарность с борьбой женщин за свои права во всем мире и осудить пенсионную реформу во Франции, оказывающую [негативное] влияние на работающих женщин», заявили организаторы акции.

Ими выступили представители крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». Они систематически критикуют пенсионную реформу, которую предложила провести премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Согласно этой реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году, а ряд специальных пенсионных режимов отменен. Минимальную пенсию при этом предлагается повысить до 1,2 тыс. евро.

Критики проекта отмечают, что он негативно скажется на женщинах, которые зачастую уходят в декретных отпуск. Они во Франции получают более низкую пенсию — в среднем на четверть. Для получения равноценной с мужчинами пенсии им приходится делать пенсионные взносы вплоть до 67 лет.

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Леонардо да ВинчиЭлизабет Борн
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