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В Париже прошел митинг против пенсионной реформы. Полиция применила к участникам слезоточивый газ

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

Во французских городах прошли демонстрации против пенсионной реформы. В Париже на протестную акцию вышли 87 тыс. человек, сообщили французские СМИ со ссылкой на городскую полицию.

Во Всеобщей конфедерации труда, организовавшей митинг, заявили о 2,8 млн участников. Официальных данных по числу демонстрантов пока нет, однако известно, что в ходе акции в Париже задержали по меньшей мере 30 человек.

Предположительно, число задержанных вырастет, поскольку митинг перерос в столкновения с полицией. Ряд протестующих бросали в правоохранителей петарды и бутылки, а также поджигали мусорные баки.

Полиция и жандармерия применили против демонстрантов слезоточивый газ. Позднее стычки митингующих с правоохранителями продолжались на протяжении почти двух часов.

Завершившаяся акция стала уже вторым массовым протестом против пенсионной реформы, которую правительство планирует провести в 2023 году. Первая демонстрация состоялась 19 января, в ней, по данным полиции, участвовали 80 тыс. французов.

Аналогичные митинги проходили в Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. Их участники выступали против законопроекта, который предполагает повышение минимального пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, а также отказ от специальных пенсионных режимов для ряда профессий.

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