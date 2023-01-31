В Париже прошел митинг против пенсионной реформы. Полиция применила к участникам слезоточивый газ

Во французских городах прошли демонстрации против пенсионной реформы. В Париже на протестную акцию вышли 87 тыс. человек, сообщили французские СМИ со ссылкой на городскую полицию.
Во Всеобщей конфедерации труда, организовавшей митинг, заявили о 2,8 млн участников. Официальных данных по числу демонстрантов пока нет, однако известно, что в ходе акции в Париже задержали по меньшей мере 30 человек.
Предположительно, число задержанных вырастет, поскольку митинг перерос в столкновения с полицией. Ряд протестующих бросали в правоохранителей петарды и бутылки, а также поджигали мусорные баки.
Полиция и жандармерия применили против демонстрантов слезоточивый газ. Позднее стычки митингующих с правоохранителями продолжались на протяжении почти двух часов.
Завершившаяся акция стала уже вторым массовым протестом против пенсионной реформы, которую правительство планирует провести в 2023 году. Первая демонстрация состоялась 19 января, в ней, по данным полиции, участвовали 80 тыс. французов.
Аналогичные митинги проходили в Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. Их участники выступали против законопроекта, который предполагает повышение минимального пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, а также отказ от специальных пенсионных режимов для ряда профессий.