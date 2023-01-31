В Париже прошел митинг против пенсионной реформы. Полиция применила к участникам слезоточивый газ

Аналогичные митинги проходили в Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. Их участники выступали против законопроекта, который предполагает повышение минимального пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году, а также отказ от специальных пенсионных режимов для ряда профессий.