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Лана Дель Рей поделилась открывающим треком грядущей пластинки

Семён Гудошников
Сегодня в 17:42

Лана Дель Рей выпустила новую песню «The Grants». Она станет открывающим треком на новом альбоме «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd», выход которого намечен на 24 марта.

Песня начинается с голоса бэк-вокалисток Мелоди Перри, Патти Ховард и Шикены Джонс, которые записывают бэк-вокал для композиции. Затем их голоса появляются во втором припеве и в бридже, где Дель Рэй воспевает оду семье.

«The Grants» следует за синглами «A&W» и заглавным «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd», которые также попадут на грядущую пластинку.

В создании альбома приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.

«Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd» станет первым альбомом Дель Рей с 2021 года, когда свет увидели сразу два — «Chemtrails over the Country Club» в марте и «Blue Bannisters» в октябре.

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Лана Дель Рей
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