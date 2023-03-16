Лана Дель Рей поделилась открывающим треком грядущей пластинки

Лана Дель Рей выпустила новую песню «The Grants». Она станет открывающим треком на новом альбоме «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd», выход которого намечен на 24 марта.
Песня начинается с голоса бэк-вокалисток Мелоди Перри, Патти Ховард и Шикены Джонс, которые записывают бэк-вокал для композиции. Затем их голоса появляются во втором припеве и в бридже, где Дель Рэй воспевает оду семье.
«The Grants» следует за синглами «A&W» и заглавным «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd», которые также попадут на грядущую пластинку.
В создании альбома приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.
«Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd» станет первым альбомом Дель Рей с 2021 года, когда свет увидели сразу два — «Chemtrails over the Country Club» в марте и «Blue Bannisters» в октябре.