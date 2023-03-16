Лана Дель Рей поделилась открывающим треком грядущей пластинки

Песня начинается с голоса бэк-вокалисток Мелоди Перри, Патти Ховард и Шикены Джонс, которые записывают бэк-вокал для композиции. Затем их голоса появляются во втором припеве и в бридже, где Дель Рэй воспевает оду семье.