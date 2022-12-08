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Лана Дель Рей анонсировала новый альбом — и опубликовала заглавный трек с него
Семён Гудошников
Сегодня в 18:17

Лана Дель Рей опубликовала первый трек с нового лонгплея. Он, как и пластинка, получил название «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd».

Альбом появится на стримингах 10 марта 2023 года. В его создании приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.

«Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» станет первым альбомом Дель Рей с 2021 года, когда свет увидели сразу два — «Chemtrails over the Country Club» в марте и «Blue Bannisters» в октябре.

В январе 2022-го певица представила новую песню, «Watercolor Eyes», которая стала саундтреком ко второму сезону сериала «Эйфория».

В октябре автомобиль Дель Рей взломали. Оттуда украли рюкзак, деньги, кредитные карты, ноутбук, на котором были наработки альбома, и 200-страничную рукопись книги. Артистка попросила фанатов не слушать слитые песни, поскольку они еще не вышли и могут быть не завершены. Книгу певице придется начинать заново.

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Лана Дель Рей
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