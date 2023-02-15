Лана Дель Рей выпустила второй сингл с грядущей пластинки

В октябре 2022-го автомобиль Дель Рей взломали. Оттуда украли рюкзак, деньги, кредитные карты, ноутбук, на котором были наработки альбома, и 200-страничную рукопись книги. Артистка попросила фанатов не слушать слитые песни, поскольку они еще не вышли и могут быть не завершены. Книгу певице придется начинать заново.