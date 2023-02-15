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Лана Дель Рей выпустила второй сингл с грядущей пластинки

Семён Гудошников
Сегодня в 10:58

Лана Дель Рей поделилась вторым синглом с грядущего альбома «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd». Новая песня — семиминутная «A&W» — была написана и спродюсирована Дель Рей с ее постоянным соавтором Джеком Антонофф.

«A&W» — аббревиатура от «American Whore» («американская шлюха»). В песне артистка размышляет об удовольствиях юности, связанных с переходом во взрослую жизнь и познанием своего тела.

Антонофф написал в соцсетях, что считает «A&W» лучшей вещью, что он сделал с Дель Рей.

В начале декабря Дель Рей опубликовала заглавный трек с грядущей пластинки — «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd».

Изначально альбом хотели выпустить 10 марта, но позже дату релиза перенесли на две недели — на 24 марта. Причину переноса артистка не уточнила.

В создании пластинки приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.

«Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» станет первым альбомом Дель Рей с 2021 года, когда свет увидели сразу два — «Chemtrails over the Country Club» в марте и «Blue Bannisters» в октябре.

В октябре 2022-го автомобиль Дель Рей взломали. Оттуда украли рюкзак, деньги, кредитные карты, ноутбук, на котором были наработки альбома, и 200-страничную рукопись книги. Артистка попросила фанатов не слушать слитые песни, поскольку они еще не вышли и могут быть не завершены. Книгу певице придется начинать заново.

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Лана Дель Рей
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