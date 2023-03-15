Disney+ закрыл сериал «Уиллоу» после первого сезона

Стриминговый сервис Disney+ закрыл после первого сезона сериал «Уиллоу» — продолжение одноименного фильма 1988 года, который поставил режиссер «Игр разума» Рон Ховард по сценарию Джорджа Лукаса. Об этом сообщил Deadline.
Сериал вышел на платформе 30 ноября 2022 года. Над ним работали шоураннеры Уэнди Мерикл и Джонатан Касдан («Хан Соло»). Первый сезон состоял из восьми эпизодов, первый из которых снял Джон М.Чу («Безумно богатые азиаты»). Трейлер шоу «Афиша Daily» публиковала здесь.
Над проектом также работали Боб Долман, Кэтлин Кеннеди и Мишель Рейван. Главные роли сыграли Уорвик Дэвис (он снимался и в оригинальной картине), Элли Бамбер, Руби Круз, Эрин Келлимэн, Амер Чадха-Пател и Тони Револори.
«Уиллоу» получил хорошие отзывы критиков, получив оценку в 83% на Rotten Tomatoes. Deadline отмечает, что проект останется важной частью библиотеки Lucasfilm и может быть продолжен в будущем.