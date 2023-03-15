Disney+ закрыл сериал «Уиллоу» после первого сезона

Сериал вышел на платформе 30 ноября 2022 года. Над ним работали шоураннеры Уэнди Мерикл и Джонатан Касдан («Хан Соло»). Первый сезон состоял из восьми эпизодов, первый из которых снял Джон М.Чу («Безумно богатые азиаты»). Трейлер шоу «Афиша Daily» публиковала здесь.