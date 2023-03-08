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Variety: Disney остановил работу над фильмами Пэтти Дженкинс и Кевина Файги по «Звездным войнам»

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:01

Кинокомпания Disney остановила производство фильмов Пэтти Дженкинс и Кевина Файги по мотивам франшизы «Звездные войны». Об этом сообщило издание Variety.

Следующей картиной, действие которой развернется во вселенной «Звездных войн», может стать фильм Тайки Вайтити. Он, в отличие от проектов Дженкинс и Файги, по-прежнему числится среди разрабатываемых.

В лучшем случае фильм выйдет на экраны в декабре 2025 года. Известно, что Вайтити сам снимется в ленте. Какую роль он намерен исполнить, пока неизвестно.

Дополнительная информация о будущем франшизы, как предполагают журналисты, появится 7 апреля во время конфереции Star Wars Celebration Convention в Лондоне.

Также источники сообщают, что Lucasfilm выпустит фильм по «Звездным войнам», который поставит двукратный лауреат «Оскара» режиссер-документалист Шармин Обейд-Чиной. Ранее она работала над эпизодами сериала «Мисс Марвел».

Сценарий фильма Обейд-Чиной напишут Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон. Они были привлечены к работе над проектом в октябре 2022 года.

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Пэтти Дженкинс
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