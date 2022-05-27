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Вышел тизер-трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма Рона Ховарда

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:14

В сети появился тизер-трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма 1988 года, который поставил режиссер «Игр разума» Рон Ховард по сценарию Джорджа Лукаса. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Lucasfilm.

«Это история о ребенке, которому было суждено стать императором, и маловероятом герое, который будет ее защищать», — сообщает трейлер, представляя главного героя истории — волшебника Уиллоу из низкорослого народа нелвинов.

Уиллоу предстоит встать на защиту мира и отправиться в путешествие вместе с другими персонажами, чтобы восстановить баланс по вселенной. События шоу будут происходить спустя 20 лет после действия оригинального фильма.

Главного героя, как и в «Уиллоу» 1988 года, сыграет Уорик Дэвис — он также известен по роли профессора Флитвика в фильмах о Гарри Поттере. Шоураннерами сериала выступили Вэнди Марикл и Джонатан Кэздан («Хан Соло»).

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Премьера первой серии намечена на 30 ноября 2022 года. Режиссером пилотного эпизода стал Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»).

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