РКН удалил 36 сайтов из‑за мошенничества с «Пушкинской картой»

Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 сайтов из‑за мошеннических действий с «Пушкинской картой». Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.
Какие именно схемы проворачивались на этих страницах, не уточняется. Однако ранее РКН заявлял, что регулярно ищет сайты, сообщества, аккаунты и объявления с предложениями вывести наличные с «Пушкинских карт».
9 марта Росфинмониторинг сообщил о преступниках, присвоивших себе 100 млн рублей с помощью «Пушкинских карт». Согласно заявлению ведомства, злоумышленники составили мнимые списки людей, которые якобы должны получить льготы на посещение музеев и других учреждений.
Затем Следственный комитет объявил, что возбуждено уголовное дело о хищении по программе карт — но уже на сумму 200 млн рублей. Арестованы трое жителей Московского региона, им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
В тот же день Минкульт подготовил требования по противодействию мошенничеству в программе «Пушкинская карта». В частности, идет разработка электронного сертификата.