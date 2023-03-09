Для «Пушкинских карт» могут ввести электронный сертификат для борьбы с мошенничеством

Министерство культуры подготовило требования по противодействию мошенничеству в программе «Пушкинская карта» — среди прочего идет проработка использования электронного сертификата, пишет ТАСС.
Как сообщается, Минкульт выявляет мошеннические сайты, которые предлагают обналичить карту, и организации, занимающиеся выводом средств: «При обнаружении признаков незаконной продажи билетов принимаются все необходимые меры, участники блокируются».
Сегодня, 9 марта, Росфинмониторинг сообщил о преступниках, присвоивших себе 100 млн рублей с помощью «Пушкинских карт». Согласно заявлению ведомства, злоумышленники составили мнимые списки людей, которые якобы должны получить льготы на посещение музеев и других учреждений.
Затем Следственный комитет объявил, что возбуждено уголовное дело о хищении по программе карт — но уже на сумму 200 млн рублей. Арестованы трое жителей Московского региона, им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.