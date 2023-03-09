Реклама
Новости

Для «Пушкинских карт» могут ввести электронный сертификат для борьбы с мошенничеством

Денис Ламехов
Сегодня в 21:15

Министерство культуры подготовило требования по противодействию мошенничеству в программе «Пушкинская карта» — среди прочего идет проработка использования электронного сертификата, пишет ТАСС.

Как сообщается, Минкульт выявляет мошеннические сайты, которые предлагают обналичить карту, и организации, занимающиеся выводом средств: «При обнаружении признаков незаконной продажи билетов принимаются все необходимые меры, участники блокируются».

Сегодня, 9 марта, Росфинмониторинг сообщил о преступниках, присвоивших себе 100 млн рублей с помощью «Пушкинских карт». Согласно заявлению ведомства, злоумышленники составили мнимые списки людей, которые якобы должны получить льготы на посещение музеев и других учреждений.

Затем Следственный комитет объявил, что возбуждено уголовное дело о хищении по программе карт — но уже на сумму 200 млн рублей. Арестованы трое жителей Московского региона, им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.

расскажите друзьям
теги
РосфинмониторингСледственный комитет
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»