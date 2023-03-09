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Росфинмониторинг сообщил о преступниках, присвоивших себе 100 млн рублей с помощью «Пушкинских карт»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Росфинмониторинг раскрыл преступную группу, которая присвоила себе 100 млн рублей с помощью ненастоящих участников программы «Пушкинская карта». Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Чиханчина, злоумышленники составили мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы на посещение театров, музеев и других учреждений. Их уже арестовали при сотрудничестве с ФСБ.

«Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник», — сказал Чиханчин и добавил, что похожая ситуация была и с туристическим кешбэком. Путин ответил, что «везде жулики появляются».

С 1 сентября россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту» — с ее помощью можно покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. Депозит «Пушкинской карты» составляет 5000 рублей в год.

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Юрий ЧиханчинВладимир Путин
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