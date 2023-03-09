Росфинмониторинг сообщил о преступниках, присвоивших себе 100 млн рублей с помощью «Пушкинских карт»

С 1 сентября россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту» — с ее помощью можно покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. Депозит «Пушкинской карты» составляет 5000 рублей в год.