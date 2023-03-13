Британский премьер Риши Сунак заявил, что страна не намерена возвращать Греции «мраморы Парфенона»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что власти страны не планируют передавать Греции хранящиеся в Британском музее античные мраморные скульптуры Парфенона. Его цитирует The Guardian.
«Британия заботилась о „мраморах Элгина“ (другое название парфенонских статуй. — Прим. ред.) на протяжении многих поколений. Наши галереи и музеи финансируются налогоплательщиками, потому что они огромное достояние этой страны», — заявил премьер.
Он добавил: «Мы делимся этими сокровищами со всем миром, весь мир приезжает в Соединенное Королевство, чтобы их увидеть. Собрание Британского музея охраняется законом — и мы не намерены это менять».
Газета Evening Standard отмечает, что Сунак реферирует к принятому в 1963 году «Акту о Британском музее», — он значительно ограничивает возможности попечителей учреждения распоряжаться его коллекцией.
Заявление об «огромном достоянии этой страны» — прямая ссылка на текст закона. В нем указано, что институции не позволено избавляться от предметов из своего собрания, так как ее фонды в документе объявлены «национальным достоянием».
О возможности возврата древних статуй 4 января сообщал Bloomberg, не раскрыв источники. Агентство утверждало, что Лондон и Афины «близки к заключению соглашения», но все может осложнить логистика.
Тогда же The Guardian писала, что руководитель музея (а в прошлом — министр финансов Британии) Джордж Осборн провел больше года в переговорах с греческой стороной о передаче части мраморных скульптур Афинам в долгосрочную аренду.
В обмен британцы должны были получить экспонаты из собраний греческих музеев. На следующий день власти Греции не подтвердили наличие контактов с Британским музеем: «Нет какого‑либо дальнейшего развития в этом направлении».
В самом музее параллельно заявили: «Мы <…> находимся в активном поиске нового партнерского соглашения по Парфенону с нашими греческими друзьями. Мы вступаем в новый год, и конструктивные обсуждения продолжаются».
Сейчас The Guardian сообщает: компромиссные решения вроде передачи статуй в долгосрочную аренду не соответствуют позиции, которую в текущий момент занимает официальный Лондон.
ㅤ
Их вывез посол Британии в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин — отсюда и название «Элгинские мраморы». Примерно с тех же пор Греция требует их вернуть.
В 2014 году «Афиша» подробно рассказывала о длящемся уже почти двести лет конфликте: его очередной виток был связан с вопросами транспортировки.
Британская сторона упирала на логистические трудности как на аргумент в пользу того, что скульптуры нужно оставить в музее. А затем выдала одну из канонических статуй — фигуру речного бога Илиссоса — для участия в выставке Государственного Эрмитажа.