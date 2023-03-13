Британский премьер Риши Сунак заявил, что страна не намерена возвращать Греции «мраморы Парфенона»

Большинство ныне существующих «мраморов Парфенона» — скульптуры, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов древнего храма — хранятся в Британском музее с начала XIX века.

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Их вывез посол Британии в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин — отсюда и название «Элгинские мраморы». Примерно с тех же пор Греция требует их вернуть.