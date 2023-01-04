Британский музей в Лондоне и Музей Акрополя в Афинах близки к заключению соглашения, по которому античные мраморные скульптуры Парфенона вернутся в Грецию и двухсотлетний спор по этому вопросу будет закончен, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Большинство ныне существующих «мраморов Парфенона» хранятся в Британском музее с начала XIX века — их вывез британский посол в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин. Примерно с тех же пор Греция требует их вернуть.
Теперь же, согласно условиям сделки, часть скульптур будут поэтапно отправлять греческой стороне, а британская, в свою очередь, получит другие экспонаты (какие, не называется) и гипсовые копии древних статуй.
Неназванный собеседник агентства отметил трудности в продвижении переговоров — и вместе с тем, сложность логистики работ. В 2014 году «Афиша» подробно рассказывала о конфликте Афин и Лондона: очередной виток его был связан именно с вопросами транспортировки.
Так, британская сторона упирала на логистические трудности как на аргумент в пользу того, что скульптуры нужно оставить в музее. А затем выдала одну из канонических статуй — фигуру речного бога Илиссоса — для участия в выставке Государственного Эрмитажа.