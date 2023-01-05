Греция не подтвердила контакты с Британским музеем на тему возврата «мраморов Парфенона»

В 2014 году «Афиша» подробно рассказывала о длящемся уже почти 200 лет конфликте: очередной виток его был связан именно с вопросами транспортировки. Так, британская сторона упирала на логистические трудности как на аргумент в пользу того, что скульптуры нужно оставить в музее. А затем выдала одну из канонических статуй — фигуру речного бога Илиссоса — для участия в выставке Государственного Эрмитажа.