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Греция не подтвердила контакты с Британским музеем на тему возврата «мраморов Парфенона»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:42

Власти Греции не подтвердили наличие контактов с Британским музеем о передаче хранящихся в нем античных мраморных скульптур Парфенона в долгосрочную аренду в обмен на работы из греческих музеев. Об этом пишет ТАСС.

Представитель греческого правительства Иоаннис Иконому уточнил: «Не было в последнее время каких‑либо новых контактов с чиновниками правительства [Греции]. У нас постоянно имеется стремление к воссоединению скульптур Парфенона. Нет какого‑либо дальнейшего развития в этом направлении». Греческий Минкульт эту позицию подтвердил.

Большинство ныне существующих «мраморов Парфенона» хранятся в Британском музее с начала XIX века — их вывез посол Британии в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин. Примерно с тех же пор Греция требует их вернуть.

О возможности возврата древних статуй накануне сообщил Bloomberg, не раскрыв источники. Агентство утверждало, что Лондон и Афины «близки к заключению соглашения», но все может осложнить логистика.

В 2014 году «Афиша» подробно рассказывала о длящемся уже почти 200 лет конфликте: очередной виток его был связан именно с вопросами транспортировки. Так, британская сторона упирала на логистические трудности как на аргумент в пользу того, что скульптуры нужно оставить в музее. А затем выдала одну из канонических статуй — фигуру речного бога Илиссоса — для участия в выставке Государственного Эрмитажа.

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