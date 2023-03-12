Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

Полет Crew Dragon с участием Кикиной провели в рамках перекрестной программы НАСА и Роскосмоса. В рамках этой же программы прошел и полет корабля «Союз МС-22» 21 сентября — на нем на станцию прибыли Рубио, Петелин и Прокопьев.