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Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-5 вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Он приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Корабль осуществил посадку 12 марта в 05.02 по московскому времени. Трансляция приземления велась в твиттер-аккаунте космического агентства НАСА.

Одним из членов экипажа была россиянка Анна Кикина. Вместе с ней на Землю прибыли американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

Nasa/Twitter

Экипаж Crew-5 прибыл на МКС 7 октября 2022 года. Анна Кикина стала первой россиянкой, которая отправилась на станцию на корабле Crew Dragon.

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Полет Crew Dragon с участием Кикиной провели в рамках перекрестной программы НАСА и Роскосмоса. В рамках этой же программы прошел и полет корабля «Союз МС-22» 21 сентября — на нем на станцию прибыли Рубио, Петелин и Прокопьев.

В дальнейшем НАСА и Роскосмос устроят еще два полета на «Союзах» и два полета на Crew Dragon. Об этом организации договорились 14 июля 2022 года.

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Анна Кикина
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