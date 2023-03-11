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У Atomic Heart планируется продолжение

Семён Гудошников
Сегодня в 13:34

Студия Mundfish планирует разработать сиквел видеоигры Atomic Heart. Об этом представители студии сказали журналисту и блогеру Алексею Макаренкову.

«Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — сказали они. То есть пока официально разработку игры не подтвердили.

В Mundfish отказались делиться данными о продажах, пояснив, что у них есть «запланированный инфоповод на эту тему».

Как уточняет DTF, сейчас студия разрабатывает четыре DLC для Atomic Heart, которые анонсировались ранее.

О том, что студия планирует создать продолжение Atomic Heart, ее представители говорили еще в августе 2021 года — за полгода до выхода первой части.

Atomic Heart — шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной версии СССР, где стали массово производить роботов. Игра вышла 21 февраля 2023 года и успела породить множество мемов и попасть в несколько скандалов.

Фонк-версия «Комарово», которая используется в игре, стала отдельным феноменом в сети. Геймеры снимают на нее пародии, одеваясь в костюмы робота Вовчика и используя вместо диджейского пульта сушилки для одежды и другие подручные материалы.

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