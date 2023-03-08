Балерина, сыгравшая Близняшек в Atomic Heart, снялась в тематической фотосессии

Балерина Большого театра Анита Пудикова, ставшая прообразом Близняшек в игре Atomic Heart, снялась в тематической фотосессии и рассказала в интервью с изданием Super о работе с разработчиками студии Mundfish.
По сюжету Близняшки — Левая и Правая, чьи изображения, в том числе сгенерированные нейросетями, быстро расходятся в соцсетях, являются личными роботизированными телохранительницами и помощницами одного из антагонистов, Дмитрия Сеченова.
Пудикова рассказала, что Mundfish сама пригласила ее в этот «увлекательный процесс». Балерине довелось впервые испробовать костюм для захвата движений и вместе с разработчиками «продумывать детали».
Я положительно отношусь к видеоиграм, как и ко всему, что связано с развитием технологий. Но все зависит от того, какой посыл несет конкретный проект. Сам процесс создания чего‑то нового не может не восхищать, тем более что в случае с играми это целые вселенные огромных масштабов.
Пудикова поделилась, что после релиза Atomic Heart в ее соцсетях начался «высокий актив». Она сталкивалась с негативными комментариями, но положительных — куда больше.
Видеоигра Atomic Heart, экшен от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, вышла 21 февраля. «Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.