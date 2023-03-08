Реклама
Новости

Балерина, сыгравшая Близняшек в Atomic Heart, снялась в тематической фотосессии

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:53

Балерина Большого театра Анита Пудикова, ставшая прообразом Близняшек в игре Atomic Heart, снялась в тематической фотосессии и рассказала в интервью с изданием Super о работе с разработчиками студии Mundfish.

По сюжету Близняшки — Левая и Правая, чьи изображения, в том числе сгенерированные нейросетями, быстро расходятся в соцсетях, являются личными роботизированными телохранительницами и помощницами одного из антагонистов, Дмитрия Сеченова.

Пудикова рассказала, что Mundfish сама пригласила ее в этот «увлекательный процесс». Балерине довелось впервые испробовать костюм для захвата движений и вместе с разработчиками «продумывать детали».

Играю, но не часто: из‑за плотного графика в театре и за его пределами у меня практически не остается свободного времени. Но если вдруг появляется пара свободных часов, то в выходной могу позволить себе залечь на диван и погрузиться в игру, отключившись.

Я положительно отношусь к видеоиграм, как и ко всему, что связано с развитием технологий. Но все зависит от того, какой посыл несет конкретный проект. Сам процесс создания чего‑то нового не может не восхищать, тем более что в случае с играми это целые вселенные огромных масштабов.
Анита Пудикова
Балерина Большого театра, подарившая образ Близняшкам из Atomic Heart

Пудикова поделилась, что после релиза Atomic Heart в ее соцсетях начался «высокий актив». Она сталкивалась с негативными комментариями, но положительных — куда больше.

Видеоигра Atomic Heart, экшен от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, вышла 21 февраля. «Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»