Балерина, сыгравшая Близняшек в Atomic Heart, снялась в тематической фотосессии

Играю, но не часто: из‑за плотного графика в театре и за его пределами у меня практически не остается свободного времени. Но если вдруг появляется пара свободных часов, то в выходной могу позволить себе залечь на диван и погрузиться в игру, отключившись.



Я положительно отношусь к видеоиграм, как и ко всему, что связано с развитием технологий. Но все зависит от того, какой посыл несет конкретный проект. Сам процесс создания чего‑то нового не может не восхищать, тем более что в случае с играми это целые вселенные огромных масштабов.

Анита Пудикова Балерина Большого театра, подарившая образ Близняшкам из Atomic Heart