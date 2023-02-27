Фонк-версия «Комарово» из Atomic Heart попала в мемы. Ее играют на сушилках и советуют отцам

С момента выхода Atomic Heart прошла неделя, а игра уже успела породить множество мемов и попасть в несколько скандалов. Пока одни критиковали антиутопический экшн от первого лица за романтизацию СССР и находили «блэкфейс» в серии «Ну, погоди!», которую крутят по местному ТВ, другие восхищались роботами-двойняшками, ремонтным шкафом Элеонорой и харизматичной бабой Зиной.
Особое место в сердцах многих игроков из постсоветских стран заняли ремиксы шлягеров из СССР в электронной обработке. Кстати, первая часть саундтрека есть в открытом доступе. Одна из композиций — драм-н-бейс-ремикс «Комарово» от Dvrst — стала отдельным феноменом в сети.
Оригинальная песня «Комарово» вышла в 1985 году и стала хитом в СССР, заработав звание «Песня года». Исполнял композицию Игорь Скляр, а текст и музыку написал Игорь Николаев. Скляр рассказывал, что впервые услышал «Комарово» в какой‑то петербургской квартире, когда был с Николаевым на гастролях.
«Он под коньяк в какой‑то квартире, где стоял огромный пыльный рояль, напел мне кучу своих неопубликованных хитов, в том числе и „Комарово“. А потом ее записали, прокрутили во время музыкальной паузы в передаче „Что? Где? Когда?“, и она стала „Песней года-85“», — вспоминал Скляр.
В Atomic Heart фонк-версию советского шлягера играет на синтезаторе робот ВОВ-А6, или просто Вовчик. Геймеры снимают на нее пародии, одеваясь в костюмы Вовчика и используя вместо диджейского пульта сушилки для одежды и другие подручные материалы.
Один из пользователей даже приехал в настоящее Комарово, чтобы записать тикток.
Некоторые небезосновательно полагают, что такая обработка «Комарово» пришлась бы по душе их отцам.
Другие признаются, что часами проводят на первой локации игры, чтобы насладиться всеми красотами альтернативной версии СССР (и диджеем Вованом, конечно, тоже!).
Вот, кстати, и сами красоты.
А ниже пара примеров того, как, по мнению геймеров, нужно слушать композицию от Dvrst.
По мнению одного из юзеров, ремикс на «Комарово» самое время слушать, когда наступает конец света.
Здесь мы писали рецензию на творение российской студии Mundfish. Линар Феткулов объяснял, почему Atomic Heart заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.