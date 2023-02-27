Фонк-версия «Комарово» из Atomic Heart попала в мемы. Ее играют на сушилках и советуют отцам

«Он под коньяк в какой‑то квартире, где стоял огромный пыльный рояль, напел мне кучу своих неопубликованных хитов, в том числе и „Комарово“. А потом ее записали, прокрутили во время музыкальной паузы в передаче „Что? Где? Когда?“, и она стала „Песней года-85“», — вспоминал Скляр.