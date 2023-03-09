«Коммерсант FM»: Турция остановила транзит санкционных грузов в РФ

Турция без предупреждения остановила транзит санкционных грузов в РФ, сообщает «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка. Речь идет о товарах, поставка которых в страну запрещена санкциями, но они поступают по закону о параллельном импорте.
«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения», — рассказал генеральный директор логистической компании «Оптималог».
Коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова не ждет от турецких властей официальных документов, потому что «в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для России в течение последнего года». Ситуацию она узнает «только через неофициальные каналы» и «на практике».
Некоторые собеседники «Коммерсант FM» связывают данное ограничение с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Financial Times также указывает на давление на Объединенные Арабские Эмираты, которые стали «центром поставки электроники в Россию».
Правительство РФ легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке 96 категорий товаров. Согласно изначальной идее, механизм должен был действовать до конца 2022 года.
Параллельный импорт — это ввоз товара в страну без разрешения производителя или правообладателя. Такие товары обладают всеми лицензиями, сертификатами качества, легально ввозятся и декларируются на таможне, но производитель больше не контролирует их дальнейшую судьбу и не устанавливает цены.