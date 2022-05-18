Президент Беларуси подписал поправки о казни за терроризм

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь в виде расстрела за подготовку к терактам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

За что в Беларуси будет грозить расстрел:

за акты международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации;

за акты терроризма, совершенные организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека;

за убийства государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.

Ранее смертную казнь не могли назначить за приготовления преступлений, но сейчас статьи 124, 126, 289 и 359 УК Беларуси были внесены в список исключений. Поправки меняют статью 67 УК о «Назначении наказания за неоконченное преступление».