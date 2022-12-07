В Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Депутаты палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект о введении смертной казни для чиновников и военных за государственную измену. Об этом сообщает «Интерфакс».
Законопроект предлагается «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству». Изменения планируется внести в часть вторую статьи 356 УК Беларуси.
Вместе с этим предлагается внести ряд изменений, касающихся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, а также причинения ущерба экономической и (или) военной безопасности.
В мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь в виде расстрела за подготовку к терактам.