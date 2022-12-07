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В Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену для чиновников и военных
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:33

Депутаты палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект о введении смертной казни для чиновников и военных за государственную измену. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагается «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству». Изменения планируется внести в часть вторую статьи 356 УК Беларуси.

Вместе с этим предлагается внести ряд изменений, касающихся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, а также причинения ущерба экономической и (или) военной безопасности.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь в виде расстрела за подготовку к терактам.

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