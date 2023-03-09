Вокалистка коллектива Флоренс Уэлч заявила: «Я большой поклонник „Шершней“ и этой эпохи музыки (1990-х, когда к No Doubt пришла слава. — Прим. ред.), эта песня сильно повлияла на меня, когда я взрослела. Потому я пришла в восторг, когда услышала просьбу написать собственную интерпретацию трека — в тревожной манере сериала».