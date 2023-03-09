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Florence and The Machine записали кавер на «Just a Girl» No Doubt — он появился в трейлере «Шершней»

Денис Ламехов
Сегодня в 20:59

Британская инди-поп-группа Florence and The Machine записала кавер на композицию No Doubt «Just a Girl» — она появилась в трейлере второго сезона сериала Showtime «Шершни».

Вокалистка коллектива Флоренс Уэлч заявила: «Я большой поклонник „Шершней“ и этой эпохи музыки (1990-х, когда к No Doubt пришла слава. — Прим. ред.), эта песня сильно повлияла на меня, когда я взрослела. Потому я пришла в восторг, когда услышала просьбу написать собственную интерпретацию трека — в тревожной манере сериала».

«Мы постарались добавить в песню ряд элементов ужаса, чтобы она соответствовала тону шоу. Для человека, чьей первой музыкальной любовью были поп-панк и Гвен Стефани, это была работа мечты», — добавила она.

Сериал «Шершни» рассказывает о девушках, выживших после авиакатастрофы. Он уже продлен на третий сезон после успеха дебютных серий — о первом сезоне можно почитать в обзоре «Афиши Daily».

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