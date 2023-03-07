Марк Цукерберг отказался от дальнейшего развития метавселенной Horizon Worlds и инвестиций в нее. Об этом пишет американское издание The Street.
Планы 2021 года на метавселенную
Метавселенная должна была стать следующим масштабным проектом для медиамагната. Цукерберг загорелся этой идеей еще в 2021 году, в октябре он даже переименовал холдинг Facebook в Meta*, чтобы компанию начали воспринимать как создателя виртуальной вселенной.
Бизнесмен был уверен, что это технология будущего. По этой причине он собирался в ближайшие пять лет нанять 10 тыс. квалифицированных инженеров из Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Ирландии. Также Meta планировала общаться с политиками Евросоюза на тему создания правовой базы для метавселенных.
«Около 80% наших инвестиций идут на основной бизнес — то, что мы называем нашим семейством приложений (это Facebook*, Instagram*, WhatsApp*, Messenger*), и рекламный бизнес, связанный с ним. Чуть менее 20% инвестиций идет в Reality Labs (подразделение Meta, которое занимается метавселенной. — Прим. ред.)», — говорил Цукерберг в ноябре прошлого года.
Момент, когда что‑то пошло не так
Meta инвестировала в создание собственного виртуального пространства миллиарды долларов. Однако в итоге этот проект перерос в разочарование акционеров. В 2021 и 2022 годах подразделение Reality Labs отчиталось об убытках в размере почти 24 млрд долларов. Из них 13,7 млрд компания потеряла только в прошлом году.
Как отмечает The Street, Цукерберг «похоронил» метавселенную, чтобы прекратить такие крупные убытки, — уже в ближайшие месяцы потери станут значительно меньше. Reality Labs продолжит свою работу, компания и дальше будет разрабатывать гарнитуры виртуальной и дополненной реальности. Но цели привлечь массовую аудиторию в этот сегмент уже нет.
Ожидать пресс-релиза или другого официального объявления о закрытии Horizon Worlds ждать не стоит, поскольку в этом случае Цукербергу «придется признать, что он был не прав». The Street напоминает, что Илон Маск назвал Цукерберга «Цук Четырнадцатый», намекая на французского короля Людовика XIV, известного своим высокомерием.
Так или иначе, Meta попытается без громких заявлений перевести внимание инвесторов, пользователей и хейтеров на искусственный интеллект, который большинство экспертов вполне однозначно считают технологической революцией.
Новая разработка на основе ИИ
Следующим грандиозным проектом Марка Цукерберга должна стать экосистема, в основе которой будет лежать генеративный искусственный интеллект. 27 февраля на своей странице в Facebook он писал, что Meta разрабатывает ряд новых продуктов, которые с помощью алгоритмов машинного обучения будут создавать контент на основе текстовых запросов. Проще говоря, речь идет о чат-ботах.
«Мы начинаем с объединения многих команд, работающих над генеративным искусственным интеллектом, в одну группу, сосредоточенную на создании восхитительного опыта вокруг этой технологии. В краткосрочной перспективе мы сосредоточимся на создании креативных инструментов», — написал Цукерберг.
В долгосрочной же перспективе Meta хочет разработать персонажи на основе искусственного интеллекта, которые будут каким‑то образом помогать людям. Вероятно, речь идет о более умной версии Siri и других подобных персональных помощниках.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger в стране запрещена.