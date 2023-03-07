Как отмечает The Street, Цукерберг «похоронил» метавселенную, чтобы прекратить такие крупные убытки, — уже в ближайшие месяцы потери станут значительно меньше. Reality Labs продолжит свою работу, компания и дальше будет разрабатывать гарнитуры виртуальной и дополненной реальности. Но цели привлечь массовую аудиторию в этот сегмент уже нет.