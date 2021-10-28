Компания Facebook изменит название на Meta. Соцсеть сохранит прежнее имя

Компания Facebook рассказала о ребрендинге. Она изменит название на Meta. При этом одноименная соцсеть сохранит свое имя. Об этом стало известно на конференции Facebook Connect 2021.

На мероприятии выступил Марк Цукерберг. Он рассказал, что компания хочет ассоциироваться не только с социальной сетью Facebook, а с «метавселенной» способов, какими люди могут быть объединены в виртуальном мире.

«Сейчас наш бренд слишком тесно связан с одним продуктом. Но я надеюсь, что со временем нас начнут воспринимать как компанию-создателя „метавселенной“», — пояснил Цукерберг.

Таким образом бренды Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus и другие активы войдут в состав холдинга Meta. Он будет заниматься, как предполагается, в том числе развитием VR и AR-проектов.

17 октября Facebook объявил о планах нанять в ближайшие пять лет около 10 тыс. новых работников для создания «масштабной метавселенной». Основную часть кадров должны составить высококвалифицированные инженеры, которых в первую очередь будут искать в Германии, Франции, Италии, Польше, Нидерландах и Ирландии. «Афиша Daily» разбиралась, зачем Марку Цукербергу нужна эта инициатива и почему он идет в Европу.