перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Певец из Нигерии выпустил самый большой хит в истории Африки. Его трек завирусился в тиктоке 23:05
Natura Siberica возобновит продажи в России. Но корпоративный конфликт не разрешен 23:01
Власти Москвы собираются снести Щукинскую сцену XIX века 22:41
Компания Facebook изменит название на Meta. Соцсеть сохранит прежнее имя 22:05
«Росгосстрах» потребовал от семьи погибшего под электричкой школьника 400 тыс. рублей за ремонт 21:47
С 8 ноября в Петербурге введут новые антиковидные ограничения 21:08
В Беларуси заблокировали сайты телеканала «Настоящее время»* и издания Deutsche Welle 21:06
Первые нарушители локдауна в Москве, повышение цен в Fix Price и другие новости дня
20:39 дайджест
«У них было все: достаток, стиль, власть»: в сети появился второй трейлер «Дома Gucci» 20:15
Адвокат Иван Павлов, защищающий обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, объявлен в розыск 20:13
Заммэра Москвы рассказала, что ежедневно COVID-19 заболевает тысяча детей 19:20
Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики 19:19
Тимоте Шаламе был ютьюб-блогером. Он публиковал ролики о модификации геймпадов для Xbox 360 19:16
Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября. По прилету туристам потребуется изоляция 18:23
Fix Price повысит цены до 59 и 79 рублей из‑за инфляции. Раньше на ценниках было 50 и 77 рублей 18:04
В России начал продаваться произведенный Ростехом смартфон с защитой от сбора данных 17:47
Австралийские ученые заявили, что акулы нападают на людей, путая их с тюленями 17:45
ООН показала динозавра Фрэнка, который предупредил человечество о вымирании из‑за изменения климата 17:30
Снуп Догг: рэпер Dr. Dre напишет музыку для «еще не вышедшей GTA» 16:42
Кадр из фильма «Птичий короб»
Марио Касас и Джорджина Кэмпбелл снимутся в спин-оффе хоррора «Птичий короб» 16:24
Отключить рекламу

Компания Facebook изменит название на Meta. Соцсеть сохранит прежнее имя

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:05

Компания Facebook рассказала о ребрендинге. Она изменит название на Meta. При этом одноименная соцсеть сохранит свое имя. Об этом стало известно на конференции Facebook Connect 2021.

На мероприятии выступил Марк Цукерберг. Он рассказал, что компания хочет ассоциироваться не только с социальной сетью Facebook, а с «метавселенной» способов, какими люди могут быть объединены в виртуальном мире.

«Сейчас наш бренд слишком тесно связан с одним продуктом. Но я надеюсь, что со временем нас начнут воспринимать как компанию-создателя „метавселенной“», — пояснил Цукерберг.

Таким образом бренды Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus и другие активы войдут в состав холдинга Meta. Он будет заниматься, как предполагается, в том числе развитием VR и AR-проектов.

17 октября Facebook объявил о планах нанять в ближайшие пять лет около 10 тыс. новых работников для создания «масштабной метавселенной». Основную часть кадров должны составить высококвалифицированные инженеры, которых в первую очередь будут искать в Германии, Франции, Италии, Польше, Нидерландах и Ирландии. «Афиша Daily» разбиралась, зачем Марку Цукербергу нужна эта инициатива и почему он идет в Европу.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
фотография
Lady Dior As Seen By
Арт-интерпретации легендарной сумки принцессы Дианы

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Марк Цукерберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить