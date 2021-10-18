Facebook наймет 10 тыс. инженеров для создания метавселенной

В течение пяти лет Facebook планирует нанять около 10 тыс. новых работников в ЕС для создания метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании.

Для работы над новым проектом потребуются квалифицированные инженеры. В первую очередь их будут искать в Германии, Франции, Италии, Польше, Нидерландах и Ирландии.

В заявлении Facebook отмечается, что помимо технических талантов Европейский союз должен сыграть важную роль в формировании новых правил интернета.

«Европейские политики играют ведущую роль в том, чтобы помочь внедрить европейские ценности, такие как свобода слова, конфиденциальность, прозрачность и права личности, в повседневную работу интернета», — сказано в блоге.

Метавселенной является цифровое 3D-пространство, в котором люди смогут встречаться благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. О создании проекта Марк Цукерберг объявил в июле этого года. Он рассказал, что метавселенная сможет помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.