СМИ: Melon Fashion Group выведет на рынок бренд Idol для замены Massimo Dutti

Российский фэшн-холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) планирует вывести на рынок новую сеть магазинов одежды Idol. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Idol позиционируется как бренд в сегменте «доступный премиум» и призван заменить Massimo Dutti — последний принадлежит покинувшей Россию компании Inditex. Планируемый средний чек — 10 тыс. рублей.
Это примерно та же ценовая категория, в которой работал & Other Stories (им, а также COS и другими владеет группа компаний H&M — она также ушла с российского рынка) и российский бренд 12Storeez.
Стартовать проект может осенью 2023 года. По словам одного из игроков рынка торговой недвижимости, пока MFG активно ищет помещения в Москве, но рассматривает и Петербург.
В марте 2022 года компания Inditex (помимо Massimo Dutti владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius и другими) объявила о приостановке работы в России, а в октябре договорилась о продаже бизнеса в стране ближневосточному холдингу Daher Group.
В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов, в названиях которых есть слова maag, vilet, dub, ecru. Данных о сроках открытия магазинов под управлением Daher Group, их названиях и подборке брендов пока нет.
Melon Fashion Group в свою очередь подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Idol и Symbl, писал «Коммерсант» в начале декабря 2022 года. О том, что новый бренд MFG может получить название Idol, был осведомлен еще один собеседник газеты. В компании комментарии не дали.