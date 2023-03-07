СМИ: Melon Fashion Group выведет на рынок бренд Idol для замены Massimo Dutti

В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов, в названиях которых есть слова maag, vilet, dub, ecru. Данных о сроках открытия магазинов под управлением Daher Group, их названиях и подборке брендов пока нет.