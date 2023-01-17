СК проверяет главу «Мемориала»* по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет проверяет председателя международного «Мемориала»*, лауреата Нобелевской премии мира Яна Рачинского на реабилитацию нацизма. Об этом сообщают Baza и «Рен ТВ».
Поводом послужил пост правозащитника в фейсбуке**, опубликованный 25 января 2021 года. В нем Рачинский писал, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Гитлере, так и на Сталине.
По мнению человека, пожаловавшегося на правозащитника в СК, этот пост нарушает статью 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). Собеседник «Рен ТВ» уточняет, что речь идет о пункте «в» части 2 статьи 351.1 УК. По ней положен штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ян Рачинский занял пост председателя международного «Мемориала» в 2018 году. В декабре 2021-го Верховный суд России постановил ликвидировать организацию.
В прошлом месяце Рачинский получил Нобелевскую премию мира, которой наградили «Мемориал» вместе с украинской правозащитной организацией Центр гражданских свобод и белорусским оппозиционером Алесем Беляцким.
* «Мемориал» признан в России иностранным агентом и ликвидирован Верховным судом.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.