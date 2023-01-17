СК проверяет главу «Мемориала»* по статье о реабилитации нацизма

По мнению человека, пожаловавшегося на правозащитника в СК, этот пост нарушает статью 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). Собеседник «Рен ТВ» уточняет, что речь идет о пункте «в» части 2 статьи 351.1 УК. По ней положен штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.