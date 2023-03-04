Минкульт отказался разрешать прокат иностранного кино, ввезенного через Беларусь

Прокат иностранных фильмов без лицензии, ввезенных через Беларусь, ограничивает права зарубежных правообладателей. Так ведомство ответило на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.
Комитет предлагал правительству выдавать прокатные удостоверения ввезенным через Беларусь иностранным фильмам, если правообладатель из недружественной страны и отказался лицензировать показ картины в России.
В Минкульте сочли, что такая практика не только нарушит права правообладателей, но и ограничит гражданские права. «Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорится в ответе министерства за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.
После начала военной операции на Украине многие иностранные правообладатели отказались заключать новые договора с российскими онлайн-кинотеатрами. Недавно стало ясно, что и права на некоторые старые фильмы не будут продлены.
В Совфеде предлагали ввести принудительную лицензию для фильмов от прокатчиков, которые отказываются поставлять контент в Россию, и выплачивать им определенное вознаграждение. Идею поддержали в Минюсте, где выступили за распространение этой практики не только на офлайн, но и на онлайн-прокат.