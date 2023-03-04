Минкульт отказался разрешать прокат иностранного кино, ввезенного через Беларусь

В Совфеде предлагали ввести принудительную лицензию для фильмов от прокатчиков, которые отказываются поставлять контент в Россию, и выплачивать им определенное вознаграждение. Идею поддержали в Минюсте, где выступили за распространение этой практики не только на офлайн, но и на онлайн-прокат.