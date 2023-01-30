Минюст предложил позволить онлайн-кинотеатрам показ контента без разрешения правообладателей

В Минюсте считают нужным расширить предложения Совфеда по показу в России иностранного кино без согласия правообладателей — и распространить эту практику не только на оффлайн, но и на онлайн-прокат. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо министерства, направленное в правительство.
Согласно предложениям Совфеда, для фильмов от прокатчиков, которые отказываются поставлять контент в Россию, следует ввести принудительную лицензию. И выплачивать им определенное вознаграждение. В Минюсте говорят, что так же следует поступать и с онлайн-контентом, поскольку «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей «негативным образом повлияли» в том числе на российские онлайн-кинотеатры.
Против такой идеи выступают Минэкономики и Минкульт, а также некоторые онлайн-кинотеатры. В отрасли считают, что инициативы в русле «принудительной лицензии» повышают риски новых санкций. «Они уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта», — отмечает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, включая объединенную сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без этой меры: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии, что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».
По мнению зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, Минюст «рационально указывает, что „культура отмены“ авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». В связи с этим он считает логичным принятый в Беларуси закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.
После начала военной операции на Украине многие иностранные правообладатели отказались заключать новые договоры с российскими онлайн-кинотеатрами. Недавно стало ясно, что и права на некоторые старые фильмы не будут продлены. Так, с 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров исчезнут кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».