Минюст предложил позволить онлайн-кинотеатрам показ контента без разрешения правообладателей

По мнению зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, Минюст «рационально указывает, что „культура отмены“ авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». В связи с этим он считает логичным принятый в Беларуси закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.