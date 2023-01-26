«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» исчезнут из библиотеки «Кинопоиска»

Ленты из кинофраншиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» перестанут быть доступны в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» после 31 января. На соответствующие отметки на страницах фильмов обратил внимание «Бюллетень кинопрокатчика».
Со ссылкой на источники «БК» указывает, что сроки истечения контрактов по библиотекам Warner Bros. (именно она производит упомянутые франшизы) и Disney у некоторых крупных стримингов — четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023-го соответственно.
В октябре «Кинопоиск» убрал из своего каталога все серии сериала «Доктор Хаус», еще раньше — «Маску», трилогию «Властелин Колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья», бразильский многосерийный проект «Клон» и другие проекты.
В сервисе отмечали, что всегда работают над возвращением кинокартин. Также были добавлены новые фильмы, среди которых сериал «Дом дракона» и лента Дэвида Кроненберга «Преступления будущего».
Весной 2022 года Warner Bros., Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители официально прекратили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и объявили об остановке проката своих фильмов на территории страны.