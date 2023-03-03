Реклама
Новости

Врио главы Запорожской области объявил Мелитополь столицей региона

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:42

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о переносе столицы региона в Мелитополь. Об этом пишут «Ведомости».

Он также своим указом разделил область на 16 административных единиц, среди которых новообразованные районы Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Мелитополь, Бердянск и Энергодар стали городами областного значения.

В указе сказано, что границы районов и городов, за исключением Мелитополя, определены границами административного районирования Украинской ССР на 16 сентября 1991 год.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к РФ. Местные ЦИК утверждали, что в ДНР за проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

Договоры о присоединении новых субъектов Владимир Путин подписал 30 сентября. Соглашение также подписали глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

расскажите друзьям
теги
ЦИК России
люди
Владимир ПутинЕвгений БалицкийДенис ПушилинЛеонид ПасечникВладимир Сальдо
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»