Врио главы Запорожской области объявил Мелитополь столицей региона

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о переносе столицы региона в Мелитополь. Об этом пишут «Ведомости».
Он также своим указом разделил область на 16 административных единиц, среди которых новообразованные районы Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский. Мелитополь, Бердянск и Энергодар стали городами областного значения.
В указе сказано, что границы районов и городов, за исключением Мелитополя, определены границами административного районирования Украинской ССР на 16 сентября 1991 год.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к РФ. Местные ЦИК утверждали, что в ДНР за проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
Договоры о присоединении новых субъектов Владимир Путин подписал 30 сентября. Соглашение также подписали глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.