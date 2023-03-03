Призывной возраст в России могут поднять осенью

Закон о повышении в России призывного возраста до 30 лет может вступить в силу осенью. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — цитирует его слова РИА «Новости».
Сенатор отметил, что до весеннего призыва принять законопроект «вряд ли возможно», поскольку работа над ним требует «тщательного, комплексного подхода».
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный увеличить с 18 до 21 года. Его идею поддержал президент Владимир Путин.
В январе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что в грядущий весенний призыв планируется забирать людей в возрасте от 18 до 30 лет. Он назвал это «смешанным типом», который в течение максимум трех лет завершится, и тогда призывать будут людей старше 21 года и младше 30 лет.