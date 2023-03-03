Призывной возраст в России могут поднять осенью

В январе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что в грядущий весенний призыв планируется забирать людей в возрасте от 18 до 30 лет. Он назвал это «смешанным типом», который в течение максимум трех лет завершится, и тогда призывать будут людей старше 21 года и младше 30 лет.