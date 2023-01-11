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Глава комитета ГД по обороне: в весенний призыв планируется забирать мужчин в возрасте до 30 лет

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:46

На срочную службу в армию в грядущий весенний призыв планируется забирать людей в возрасте от 18 до 30 лет, сообщил «Парламентской газете» председатель комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он назвал это «смешанным типом», который в течение максимум трех лет завершится — и тогда призывать будут людей старше 21 года и младше 30 лет.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», пояснил Картаполов.

Он уточнил, что пока что речь идет о повышении верхней границы призывного возрасте, то есть с 27 лет до 30. «Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — сказал он.

Переход к «новой системе» будет поэтапным: «в каждую кампанию постепенно увеличивать призывной возраст». Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля.

Предложение увеличить призывной возраст — с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет — впервые озвучил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря.

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