Глава комитета ГД по обороне: в весенний призыв планируется забирать мужчин в возрасте до 30 лет

Он уточнил, что пока что речь идет о повышении верхней границы призывного возрасте, то есть с 27 лет до 30. «Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — сказал он.