Целиком список песен выглядит так:

1. The Wandering Hearts «Voice From a Mountain (Prelude)»

2. Fontaines D.C. «Cello Song»

3. Camile «Hazey Jane»

4. Mike Lindsay «Saturday Sun» (feat. Guy Garvey)

5. Bombay Bicycle Club & The Staves «Road»

6. Let’s Eat Grandma «From the Morning»

7. David Gray «Place to Be»

8. John Parish & Aldous Harding «Three Hours»

9. Stick in the Wheel «Parasite»

10. Ben Harper «Time Has Told Me»

11. Emeli Sandé «One of These Things First»

12. Karine Polwart & Kris Drever «Northern Sky»

13. Craig Armstrong «Black Eyed Dog» (feat. Self Esteem)

14. Bombay Bicycle Club & The Staves «Road (Reprise)»

15. Nadia Reid «Poor Boy»

16. Christian Lee Hutson «Which Will» (feat. Elanor Moss)

17. Skullcrusher & Gia Margaret «Harvest Breed»

18. Katherine Priddy «I Think They’re Leaving Me Behind»

19. Aurora «Pink Moon»

20. Joe Henry & Meshell Ndegeocello «Time of No Reply»

21. Famous Blue Cable «River Man» (feat. Feist)

22. Liz Phair «Free Ride»

23. Philip Selway «Fly»

24. John Grant «Day Is Done»

25. The Wandering Hearts «Voice From a Mountain»